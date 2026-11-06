У РФ урізають виплати родинам загиблих окупантів – подекуди у 20 разів

Через брак бюджетних коштів російські регіони скорочують або скасовують власні виплати родинам військових РФ, загиблих у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовника агентства в уряді РФ, понад десять регіонів скоротили допомогу, пов'язану з участю у війні. Причини – нестача грошей та недостатня компенсація з федерального бюджету.

У Башкортостані виплату родинам загиблих зменшували кілька разів: із 2 млн рублів у вересні 2025 року до 100 тисяч наприкінці квітня 2026-го. Таким чином, регіональна допомога скоротилася у 20 разів.

Саратовська область урізала аналогічну виплату на 90% – із мільйона до 100 тисяч рублів. Самарська область узагалі скасувала допомогу в мільйон рублів для родин, які подають нові заяви. Місцева влада пояснила рішення необхідністю збалансувати бюджет та усунути дублювання заходів соціальної підтримки.

Водночас основна федеральна виплата у разі загибелі військового залишається незмінною – 5 млн рублів на родину. Скорочення стосуються додаткової регіональної допомоги.

На початку повномасштабної війни місцева влада змагалася, хто запропонує більше підтримки військовим. Тепер це змагання завершилося: регіони почали економити, зокрема на соціальних видатках.

Сукупний дефіцит регіональних бюджетів РФ у 2025 році сягнув 1,54 трлн рублів. Із дефіцитом завершили рік 73 регіони проти 49 роком раніше.

Нагадаємо:

У липні стало відомо, що видатки та дефіцит федерального бюджету Росії у 2026 році можуть перевищити офіційні плани більш ніж на трильйон рублів.