Експорт російського вугілля впав до шестирічного мінімуму

Російські експортери вугілля вже третій рік стикаються зі скороченям, що призводить до скорочення прибутків та видобутку.

Про це відомо зі статистики Argus, передає The Moscow Times.

За підсумками 2024 року російським вугільникам вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції - на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 млн тонн менше за показник 2022 року.

Аналітики з Argus зазначили, що на показники негативно впливає ринкова коньюктура, санкції та проблеми залізничної інфраструктури.

"На відміну від нафти і газу, які Європа продовжує закуповувати, нехай і в невеликих обсягах, вугілля потрапило під тотальне ембарго, а найбільші вугільні компанії - СУЕК і "Мечел" - було внесено до санкційних списків США", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Argus, ситуацію із експортом погіршили проблеми на залізницях, які виявилися не готові до "розвороту економіки на Схід". Брак локомотивів і машиністів при збільшенні вантажопотоку поставили російську залізницю на межу транспортного колапсу: середня швидкість руху на мережі впала нижче 35 км/год і стала мінімальною з 1991 року.

Через проблеми на залізниці, деякі угольні компанії не змогли поставити проукцію відповідно за планом.

При цьому, експортні ціни на вугілля впали до мінімуму за останні 7 років, що зробила усі вугільні компанії РФ збитковими. Сальдований збиток становив 81 млрд рублів (810 млн дол).

На тлі цього, у головному вугільному регіоні - Кемеровській області РФ - за підсумками минулого року видобуток скоротився на 15,8 млн тонн, до 198,4 млн.