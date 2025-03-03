Угольный кризис РФ: в ключевом регионе закрывают шахты

Западные санкции и трудности с экспортом в Азию спровоцировали серьезный кризис в угольной отрасли России. Об этом на заседании парламента заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Об этом пишет The Moscow Times.

Больше всего пострадал Кузбасс - ключевой регион, который обеспечивает около 60% всей добычи каменного угля и 80% коксующегося.

Из-за финансовых проблем в Кемеровской области остановили работу восемь угольных предприятий. Сотни шахтеров несколько месяцев не получают зарплаты.

"Из-за санкций западных стран трансформируется структура наших экспортных и импортных поставок. Падение цен на мировых рынках, проблемы с логистикой, дефицит кадров и высокая ключевая ставка - все это стало серьезным вызовом для угольной отрасли", - пояснил Середюк.

Российские компании, потеряв доступ к западным рынкам, пытаются переориентировать экспорт на Азию, но и там сталкиваются с трудностями. В 2023 году Индия сократила закупки российского угля на 37%, а Китай - на 13%. В результате совокупный экспорт угля из Кузбасса упал на 10,4%, а общая добыча в регионе снизилась на 7,3%, до 198,4 млн тонн.

Напомним:

Российские экспортеры угля уже третий год сталкиваются с сокращением, что приводит к сокращению доходов и добычи.

В июле 2024 года добыча угля в России упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем - 31,5 млн тонн - стал самым низким со времен пандемии Covid-19.

Доля убыточных угольных предприятий в России превысила 52%, экспорт угля сократился на 12%.