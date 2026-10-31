Фабрика дверей відсудила у РФ 161 мільйон за знищене виробництво на Чернігівщині

Господарський суд Чернігівської області постановив стягнути з Російської Федерації 161,31 млн грн збитків на користь ТОВ "Корфад". Підприємство зазнало їх через знищення або суттєве пошкодження виробничих будівель у м. Корюківка.

Про це свідчить рішення суду.

25 листопада 2025 року під час масованої атаки безпілотників на Чернігівщину російські дрони влучили у підприємство з виробництва міжкімнатних дверей у Корюківці.

Згідно зі звітом оцінювача – ТОВ Експертно-консалтингова фірма "Десна-Експерт" – загальна сума збитків становить 161,31 млн грн (3,59 млн дол.). Їх завдали прямі влучання безпілотників або їхніх уламків у будівлі підприємства, більшість з яких стали непридатними для використання. Зокрема:

143,84 млн грн – збитки за пошкодження виробничого корпусу площею 12 815 кв. м на вул. Заводській;

5,81 млн грн – пошкодження столярного та токарного цеху площею 481 кв. м на вул. Садовій;

6,44 млн грн – пошкодження матеріально-технічного складу площею 532 кв. м на вул. Садовій;

5,2 млн грн – пошкодження пункту технічного обслуговування площею 465 кв. м на вул. Садовій, 4.

Суд задовольнив позов ТОВ "Корфад" повністю. Окрім 161,31 млн грн збитків, із Російської Федерації в особі Генеральної прокуратури РФ стягнуть 225 тис. грн витрат на технічне обстеження будівель і 162,5 тис. грн за незалежну оцінку збитків.

Засновниками ТОВ "Корфад" (Корюківської фабрики дверей) є керівник Олександр Мисник, Микола Мисник та Лідія Мисник.

На сайті компанії KORFAD зазначається, що підприємство виробляє збірні і щитові міжкімнатні двері, а також погонажні вироби з використанням італійського захисно-декоративного покриття SINCROLAM. Виробничі приміщення займають площу – 15000 кв. м.

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