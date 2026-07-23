Нафтогазові доходи Росії в липні можуть зрости на 60%

Нафтогазові доходи російського бюджету в липні можуть зрости на 60% порівняно з тим самим місяцем торік завдяки підвищенню світових цін на нафту.

Про це свідчать розрахунки Reuters.

Зростанню надходжень також сприяло різке збільшення податку на прибуток від видобутку нафти за другий квартал.

Водночас за підсумками січня-липня нафтогазові податкові доходи Росії, ймовірно, скоротяться на 11% рік до року — до 4,9 трлн рублів.

На продаж нафти й газу припадає близько п'ятої частини доходів російського бюджету. Ці надходження допомагають Москві фінансувати війну проти України.

Бюджет Росії на 2026 рік передбачає 8,92 трлн рублів нафтогазових доходів за загальних надходжень у 40,283 трлн рублів.

Нагадаємо:

У 2025 році нафтогазові доходи російського бюджету впали на 24% — до 8,48 трлн рублів, найнижчого рівня з 2020 року.

Ціна на нафту Brent підскочила більш ніж на 6% і перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.