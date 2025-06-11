Ритуальний бізнес у Росії заробив рекордні гроші з початку 2025

З початку 2024 року в Росії різко зріс прибуток ритуальних компаній: доходи галузі досягли 39,5 млрд рублів (понад 440 млн дол) на тлі рекордної смертності й війни в Україні.

Про це пише Комерсант з посиланням на Росстат.

У січні–квітні 2025 року компанії в цій сфері заробили 39,5 млрд руб. (понад 440 млн дол), що на 12,7% більше, ніж торік.

Найвищі доходи показали фірми Санкт-Петербурга — 3,7 млрд руб. (приблизно 41,2 млн дол), Підмосков’я — 3,2 млрд руб. (35,7 млн дол), Краснодарський край — 1,9 млрд руб. (21,2 млн дол), Татарстан і Свердловська область — по 1,1 млрд руб. (близько 12,3 млн дол кожен).

За даними Росстату, кількість померлих у січні–квітні склала 662,7 тис. осіб — на 4,5% більше, ніж у 2024-му. Водночас виготовлення труни подорожчало до 8,2 тис. руб., а риття могили — до 11,6 тис. руб., зростання відповідно на 9% і 14,7%.

Лише в першому кварталі 2024 року зареєстровано 195 нових ІП та компаній у сфері ритуальних послуг. Частина галузі досі перебуває в тіні, наголошують учасники ринку.

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Вартість виготовлення труни в РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%