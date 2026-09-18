Індекс відновлення ділової активності погіршився

Індекс відновлення ділової активності знову погіршився після двох місяців зростання: побільшало підприємств, які вважають свою ділову активність гіршою, ніж рік тому.

Такі дані опитування Інституту економічних досліджень.

Опитування провели у серпні серед 465 підприємств усіх розмірів.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) погіршився у серпні до -0,16. Частка підприємств, які працюють на майже повну або повну потужність, зменшилася з 64% до 61%. Середня тривалість портфеля нових замовлень скоротилася з 2,9 до 2,6 місяця.

Серед підприємств, які змогли оцінити свої перспективи на два роки вперед, впала частка оптимістів і зросла – песимістів. Головне очікування бізнесу – "закінчення війни": це важливо для 85% бізнесу.

ІВДА у серпні перервав двомісячну тенденцію до поступового зростання та знизився до -0,16 після -0,11 у липні.

Частка підприємств, які вважають свою ділову активність гіршою, ніж рік тому, зросла з 18,5% до 24,3%. Водночас частка тих, хто оцінює її як кращу, майже не змінилася – 8,3% проти 7,7% у липні, а частка підприємств без змін зменшилася з 73,8% до 67,4%.

Завантаженість виробничих потужностей у серпні порівняно з довоєнним рівнем суттєво не змінилася. Частка підприємств, які працюють майже на повну потужність, зменшилася з 58% до 55%, тоді як із завантаженістю 50–74% – зросла з 21% до 24%.

Частка підприємств, які працюють на 100%, залишилася незмінною – 6%. А підприємств, які взагалі не працюють, третій місяць поспіль так само 3%.

Невизначеність бізнесу на різних часових інтервалах або майже без змін, або незначним чином погіршилася.

"В перспективі найближчих пів року невизначеність зменшилася для загальноекономічного середовища, та без суттєвих змін для фінансово-економічної ситуації на підприємстві. Хоча оцінки та очікування на цей період погіршилися", – говориться у повідомленні.

У довгостроковій перспективі невизначеність майже не змінилася: у серпні 40% підприємств не змогли передбачити, що буде з їхньою діяльністю через два роки, проти 40,5% у липні.

"Індекс очікуваних змін ділової активності у перспективі двох років зменшився суттєво більше, ніж у три рази – з 0,1 до 0,03, хоча він залишається позитивним. Частка тих, хто планує розширити діяльність, зменшилася з 11,6% до 8%, а частка тих, хто планує її звузити, зросла з 1,5% до 5,3%", – каже виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Частка тих, хто не планує змін, майже не змінилася – 86,9% у липні та 86,7% у серпні. Підприємства налаштовані на консервативну стратегію – утримати те, що вже мають.

У виробництві результати серпня погіршилися після двох місяців зростання: частка підприємств, які нарощували обсяги виробництва, практично не змінилася – 27,6% проти 28,7% у липні, тоді як частка тих, хто скорочував виробництво, зросла з 12,3% до 15,6%. Очікування на найближчі 3–4 місяці також погіршилися.

В експорті спостерігалося незначне погіршення. Частка підприємств, які повідомили про зростання експорту, майже не змінилася – 30,3% проти 29,5% у липні, однак частка тих, хто повідомив про його скорочення, зросла з 14,3% до 19,7%.

На найближчі три місяці частка підприємств, які очікують зростання експорту, становить 26,4% проти 27,8% у липні, тоді як частка тих, хто прогнозує скорочення, зросла з 2,5% до 7,4%.

Середній термін забезпеченості новими замовленнями скоротився з 2,9 до 2,6 місяця.

Цей показник скоротився за рахунок зростання частки підприємств із портфелем замовлень на 1–2 місяці – з 31% до 41%, тоді як частка компаній із замовленнями на 3–5 місяців скоротилася з 25% до 17%.

"Підприємців із замовленнями на рік і більше – так само лише 4%. Це означає, що бізнес потерпає від проблем із замовленнями", – зазначила Кузяків.

Найдовший портфель мають підприємства хімічної промисловості (3,2 місяця). Серед лідерів також компанії деревообробної промисловості (3,1 місяця) та виробництва металу та металовиробів (3,1 місяця). Найкоротший – у поліграфічній галузі (1,8 місяця).

Очікування бізнесу щодо цін суттєво погіршилися. 54,5% підприємств прогнозують зростання цін на сировину та матеріали в найближчі три місяці – проти 44,7% у липні. Щодо готової продукції частка підприємств, які вірять у зростання цін, збільшилася з 43% до 52,8%.

Окремо ІЕД опитав бізнес щодо його головних очікувань. На першому місці залишилося "закінчення війни", проте частка респондентів дещо зменшилася порівняно із січневими 89%.

"Бронювання працівників від мобілізації" піднялося з 3-ї на 2-гу позицію серед бажаних кроків, незважаючи на незначні зміни у відсотковому значенні (із 27% до 28%). Саме у серпні відбувалося активне перепідтвердження статусу критичності підприємств.

На одну позицію піднялося очікування "зниження податків" і тепер замикає трійку, хоча показник знизився з 25% до 24%. Це відбулося тому, що стрімко – із 2-ї до 7-ї позиції – впало очікування "захисту та відновлення енергосистеми України" (із 35% до 19%).

На 4-й сходинці опинилося "зменшення корупції" (22%), а на 5-й – "фінансова допомога постраждалому і зруйнованому бізнесу" (20%).

"Спрощення законодавчих вимог до бізнесу", тобто дерегуляція, залишається майже без змін – 15%. І зросла одразу на 6 відсоткових пунктів частка тих, хто очікує, що "страхування ризиків для бізнесу, пов'язаних із війною", покращить умови підприємницької діяльності.

Нагадаємо:

У травні повідомлялося, що Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) три місяці балансував близько нуля, але в квітні впав до мінус 0,11, що є найнижчим значенням ІВДА з березня 2023 року.