Війна на Близькому Сході майже зупинила потік золота до основного постачальника

Фізичний потік золота до та з центру торгівлі дорогоцінними металами в Дубаї буде суттєво обмежений у найближчі дні, оскільки авіакомпанії скасовують рейси через удари США та Ізраїлю по Ірану і відповідні дії Тегерана.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела з металургійної галузі.

Торговий центр Дубая є основним постачальником золота до Швейцарії, Гонконгу та Індії, які є основними споживачами. Золото транспортується літаками через проблеми безпеки та страхування, пов'язані з його співвідношенням вартості до ваги.

"Схоже, що більшість, якщо не всі авіакомпанії скасували свої рейси, тому протягом декількох днів золото не буде транспортуватися", - сказав одне з джерел.

Вплив на світові поставки буде залежати від тривалості перебоїв, повідомили джерела.

Ціни на золото на спотовому ринку в п'ятницю закрилися з підвищенням на 1,7% до 5277 доларів за тройську унцію, що є найвищим показником з 30 січня, і багато аналітиків очікують припливу коштів у золото як безпечний актив після відкриття ринку в понеділок.

Рекордний максимум золота був зафіксований 29 січня на рівні 5594,82 долара.

За словами іншого джерела, у понеділок на ринку, ймовірно, домінуватимуть фінансові потоки на ринках Шанхаю, Лондона та Нью-Йорка.

"Основні ринки — Китай, Індія, Нью-Йорк, Лондон і Цюрих — все ще працюють нормально", — зазначив трейдер дорогоцінними металами.

Нагадаємо:

Ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до близько 80 доларів за барель на позабіржовому ринку в неділю, а аналітики прогнозують, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану втягнули Близький Схід у нову війну.

28 лютого Іран блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти — Ормузьку протоку.