Золото пішло вгору після ослаблення долара і падіння нафти

Золото зросло більш ніж на 2% завдяки слабшому долару, тоді як падіння цін на нафту послабило побоювання щодо високої інфляції та підвищених глобальних процентних ставок на тлі повідомлень про план США щодо завершення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Cпотова ціна золота зросла на 2,2% — до 4570,74 долара за унцію. Американські ф'ючерси на золото з поставкою у квітні додали 3,8% — до 4569,10 долара.

Долар послабився, зробивши золото, номіноване в американській валюті, дешевшим для власників інших валют.

На тлі надій на деескалацію конфлікту на Близькому Сході, а також "ослаблення сили долара попит на захисні активи знову починає проявлятися. Це підтверджує думку, що золото не втратило своєї привабливості як захисного активу. Його тимчасово витіснив долар, і тепер цей тиск слабшає", — сказав стратег OCBC Крістофер Вонг.

"У короткостроковій перспективі золото, ймовірно, залишатиметься чутливим до очікувань щодо траєкторії політики Федеральної резервної системи, долара та геополітичних подій, але відскок свідчить, що просідання й надалі можуть знаходити підтримку, якщо лише реальна прибутковість не зросте відчутно", — додав він.

Ціни на нафту опустилися нижче 100 доларів за барель, послабивши інфляційні побоювання, на тлі перспектив можливого припинення вогню, яке могло б зменшити перебої з постачанням із ключового близькосхідного регіону видобутку.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Сполучені Штати просуваються в переговорах щодо завершення війни з Іраном, зокрема домоглися важливої поступки з боку Тегерана, тоді як джерело підтвердило, що Вашингтон передав Ірану пропозицію врегулювання з 15 пунктів.

Нагадаємо:

Ціна на золото впала на понад 8% до найнижчого показника з листопада 2025 року, продемонструвавши найбільше тижневе падіння за останні 43 роки.