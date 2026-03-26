Росія продала українське золоте родовище на окупованій Луганщині

Росія через державні аукціони розпродає природні ресурси на окупованих територіях України, і одним із найбільших таких продажів уже стало Бобриківське золоторудне родовище в Луганській області.

Про це пише Reuters із посиланням на вивчені аукціонні документи.

Право на розробку родовища за $9,7 млн отримала компанія "Алчевськпромгруп", яку, згідно з документами, контролює російська гірничодобувна компанія "Полянка". За аукціонними даними, запаси Бобриківського родовища становлять близько 1,64 тонни золота, що за нинішніми спотовими цінами могло б коштувати майже $260 млн.

До 2014 року цю ділянку розробляла австралійська Korab Resources, однак після захоплення території підтримуваними Росією силами компанія втратила доступ до активу та списала проєкт.

Виконавчий голова Korab Андрій Карпінський, коментуючи супутникові знімки родовища, сказав Reuters, що на об'єкті, ймовірно, вже почалися роботи: на фото видно сліди техніки, схоже на екскаватор у кар'єрі та вантажні контейнери біля насипу породи.

Загалом, за даними Reuters, Москва виставляє на онлайн-торги десятки активів на окупованих територіях — від шахт і кар'єрів до сільгоспугідь.

У червні 2025 року армія РФ захопила село Шевченко в Донецькій області, біля якого розташоване родовище літієвих руд з одним із найбільших запасів у Східній Європі.