В країнах ЄС скоротився попит на нові автомобілі
У січні кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% - до 831,2 тис. одиниць.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані АСЕА.
Найбільші ринки Євросоюзу зафіксували падіння січневого попиту на нові авто: у Франції (-6,2%), Італії (-5,8%) та Німеччині (-2,8%).
Зазначається, що позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV). Причому, гібриди охопили найбільшу частку ринку нових легковиків – майже 35%.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) – 290014 од. (+18%);
- Бензинові авто – 244763 (-19%);
- Електромобілі (BEV)– 124341 (+34%);
- Дизельні – 82942 (-27%);
- Плагін-гібриди – 61406 (-8%);
- Інші – 27735 (-16%).
Нагадаємо:
У січні в Німеччині – найбільшому в Європі автомобільному ринку – серед нових авто беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf. У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.