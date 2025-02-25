В країнах ЄС скоротився попит на нові автомобілі

У січні кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% - до 831,2 тис. одиниць.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані АСЕА.

Найбільші ринки Євросоюзу зафіксували падіння січневого попиту на нові авто: у Франції (-6,2%), Італії (-5,8%) та Німеччині (-2,8%).

Зазначається, що позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV). Причому, гібриди охопили найбільшу частку ринку нових легковиків – майже 35%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

- Гібриди (HEV) – 290014 од. (+18%);

- Бензинові авто – 244763 (-19%);

- Електромобілі (BEV)– 124341 (+34%);

- Дизельні – 82942 (-27%);

- Плагін-гібриди – 61406 (-8%);

- Інші – 27735 (-16%).

Нагадаємо:

У січні в Німеччині – найбільшому в Європі автомобільному ринку – серед нових авто беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf. У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.