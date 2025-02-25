В странах ЕС сократился спрос на новые автомобили

В январе количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% - до 831,2 тыс. единиц.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные АСЕА.

Крупнейшие рынки Евросоюза зафиксировали падение январского спроса на новые авто: во Франции (-6,2%), Италии (-5,8%) и Германии (-2,8%).

Отмечается, что положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV). Причем, гибриды охватили наибольшую долю рынка новых легковушек - почти 35%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

- Гибриды (HEV) - 290014 ед. (+18%);

- Бензиновые авто - 244763 (-19%);

- Электромобили (BEV) - 124341 (+34%);

- Дизельные - 82942 (-27%);

- Плагин-гибриды - 61406 (-8%);

- Другие - 27735 (-16%).

Напомним:

В январе в Германии - крупнейшем в Европе автомобильном рынке - среди новых авто безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf. В тройку самых популярных новых авто немцев также попали Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.