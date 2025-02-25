В странах ЕС сократился спрос на новые автомобили
В январе количество регистраций новых автомобилей в ЕС сократилось в годовом исчислении на 2,6% - до 831,2 тыс. единиц.
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные АСЕА.
Крупнейшие рынки Евросоюза зафиксировали падение январского спроса на новые авто: во Франции (-6,2%), Италии (-5,8%) и Германии (-2,8%).
Отмечается, что положительную динамику продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV). Причем, гибриды охватили наибольшую долю рынка новых легковушек - почти 35%.
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV) - 290014 ед. (+18%);
- Бензиновые авто - 244763 (-19%);
- Электромобили (BEV) - 124341 (+34%);
- Дизельные - 82942 (-27%);
- Плагин-гибриды - 61406 (-8%);
- Другие - 27735 (-16%).
Напомним:
В январе в Германии - крупнейшем в Европе автомобильном рынке - среди новых авто безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf. В тройку самых популярных новых авто немцев также попали Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.