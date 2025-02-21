Не лише Volkswagen: які нові автівки популярні в Німеччині

У Німеччині – найбільшому в Європі автомобільному ринку – беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.

У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк ФРН.

У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.

ТОП-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини:

1. Volkswagen Golf - 7687 од. (-22,6% в річному обчисленні);

2. Volkswagen Tiguan - 6657 од. од. (+4,1 %);

3. Volkswagen T-Roc - 6459 од. (+47,5%);

4. Skoda Octavia - 4078 од. (-8,6%);

5. Seat Leon - 3922 од. (+23,7%);

6. Volkswagen Passat - 3776 од. (+21,1%);

7. Mercedes GLC - 3143 од.(+28%);

8. Volkswagen ID.7 - 3140 од. (+2111,3%);

9. Skoda Enyaq - 3056 од. (+109,7%);

10. Volvo XC60 - 2 783 од. (+74,6%).

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.