Не лише Volkswagen: які нові автівки популярні в Німеччині
У Німеччині – найбільшому в Європі автомобільному ринку – беззаперечним лідером залишається Volkswagen Golf.
Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані focus2move.
У січні 7687 нових Golf поповнили автопарк ФРН.
У трійку найпопулярніших нових авто німців також потрапили Volkswagen Tiguan та Volkswagen T-Roc.
ТОП-10 моделей січневого ринку нових авто Німеччини:
1. Volkswagen Golf - 7687 од. (-22,6% в річному обчисленні);
2. Volkswagen Tiguan - 6657 од. од. (+4,1 %);
3. Volkswagen T-Roc - 6459 од. (+47,5%);
4. Skoda Octavia - 4078 од. (-8,6%);
5. Seat Leon - 3922 од. (+23,7%);
6. Volkswagen Passat - 3776 од. (+21,1%);
7. Mercedes GLC - 3143 од.(+28%);
8. Volkswagen ID.7 - 3140 од. (+2111,3%);
9. Skoda Enyaq - 3056 од. (+109,7%);
10. Volvo XC60 - 2 783 од. (+74,6%).
Нагадаємо:
В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.