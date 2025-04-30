"Трамп ударив Путіна по зубах": економіка РФ більше не зростає – The Economist

З кінця минулого року річне зростання економіки РФ впало приблизно з 5% до нуля через інфляцію, військові інвестиції та зниження цін на нафту на тлі мит Трампа.

Про це повідомляє The Economist.

На початку квітня Центробанк РФ заявив, що останнім часом у низці секторів зафіксовано зниження обсягів виробництва через різке падіння попиту.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році економісти передбачали скорочення ВВП Росії до 15% на рік. Але ВВП впав лише на 1,4% у 2022-му, а у 2023-24 роках виріс.

Що ж стало причиною раптового гальмування? Є три основні пояснення:

Перше - так звана "структурна трансформація" економіки. Якщо раніше Росія була зорієнтована на Захід і дозволяла приватний бізнес (хоч і з обмеженнями), то з 2022 року вона стала воєнною економікою, що розвернулась на Схід.

Це вимагало колосальних інвестицій — не лише у виробництво зброї та боєприпасів, а й у нові логістичні ланцюги для торгівлі з Китаєм та Індією. До середини 2024 року реальні інвестиції в основний капітал зросли на 23% порівняно з кінцем 2021-го.

За словами Центробанку, цей етап уже завершено. Цьогоріч військові витрати зростуть лише на 3,4% у реальному вимірі — це різке уповільнення порівняно з минулорічним стрибком у 53%. Зниження витрат на "структурну трансформацію" означає сповільнення зростання.

Друга причина — монетарна політика. Інфляція в РФ вже багато місяців перевищує цільовий рівень Центробанку у 4% на рік, а в лютому та березні сягнула понад 10%. Основні чинники — агресивні військові витрати й нестача робочої сили через мобілізацію.

Торік номінальні зарплати зросли на 18%, що змусило компанії піднімати ціни. У відповідь ЦБ залишив ключову ставку на рівні 21% — найвищому з початку 2000-х. Високі ставки стимулюють приплив капіталу в рубль, що зміцнює валюту і здешевлює імпорт.

"Дані вказують, що інфляція повільно зменшується. Але зниження інфляції означає також і гальмування економіки: люди менше витрачають і більше кладуть гроші на депозити. Високі ставки додатково стримують інвестиції", - пише видання.

Останніми тижнями на перший план вийшов третій чинник — погіршення зовнішніх умов. На тлі загострення торговельної війни США світові прогнози зростання економіки різко погіршились, а за ними і ціни на нафту.

"Трамп, можливо, налаштований доброзичливо до Путіна, але своєю торговельною війною він боляче вдарив його по зубах", - зазначає видання.

Падіння цін на нафту створює Росії чимало проблем. Державна скарбниця вже це відчула: у березні надходження податків від нафти й газу впали на 17% у річному вимірі.

Нагадаємо:

У РФ суттєво зростає ймовірність сценарію, за яким економіка може уповільнитись до технічної рецесії швидше, ніж вдасться приборкати інфляцію.

Лідер Кремля Володимир Путін все більше непокоїться через проблеми у воєнній економіці Росії, саме тоді, коли Дональд Трамп активно закликає до завершення війни в Україні.