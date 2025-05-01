Больше было только в пандемию: В России вдвое вырос дефицит на фоне падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть, в РФ резко вырос дефицит бюджета, что заставило правительство страны пересмотреть финансовые показатели.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Дефицит бюджета РФ за год вырастет более чем втрое - с 1,2 до 3,8 трлн рублей, или с 0,5 до 1,7% ВВП.

Также доходы резко сократятся - с 40,3 до 38,5 трлн руб., расходы вырастут - с 41,5 до 42,3 трлн руб. В абсолютном значении больше было только в пандемию (4,1 триллиона).

Как сообщает издание, падение цен на нефть в сочетании с более крепким рублем (курс доллара снижен с 96,5 до 94,3 руб за доллар в среднем за год) - уменьшит нефтегазовые доходы бюджета на 2,6 трлн руб. Вместо 10,9 трлн руб. они теперь запланированы в размере 8,3 триллиона.

Новый размер нефтегазовых доходов ниже базовых 9,1 трлн руб. Согласно бюджетному правилу, в таком случае разница покрывается из Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ). Прежний бюджет закладывал доходы на 1,8 трлн руб. выше базового уровня.

Напомним:

С конца прошлого года годовой рост экономики РФ упал примерно с 5% до нуля из-за инфляции, военных инвестиций и снижения цен на нефть на фоне пошлин Трампа.