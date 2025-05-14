"Зайшли в глухий кут": в Росії провалили роботу над створенням нового літака

Робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.

Про це заявив представник правителя РФ Путіна у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв, пише The Moscow Times.

"У нас велася робота з розробки малого літака "Байкал". Вона на сьогоднішній день зайшла в глухий кут. Тобто літак "Байкал" у нас не очікується", - сказав Трутнєв на розширеному засіданні комітету Держдуми з Далекого Сходу та Арктики.

За його словами, малої авіації у Росії практично немає. "Зараз виходити із ситуації доведеться ремоторизацією літаків Ан-2", - зазначив Трутнєв.

Розробкою "Байкалу" з 2019 року займалася компанія "Байкал Інжиніринг" - "дочка" Уральського заводу цивільної авіації.

Чиновники розраховували, що серійне виробництво буде запущено 2024 року. Водночас випуск було перенесено на 2025 рік.

Як пізніше повідомило "Коммерсанту" джерело, наближене до Мінпромторгу РФ, проєктувальники "Байкалу" припустилися низки "драматичних помилок", через які машину "фактично потрібно збирати заново".

Згідно з Комплексною програмою розвитку авіагалузі, яку затвердив російський уряд, загалом до 2030 року планувалося виробити 139 таких літаків.

Передбачалося, що літак буде розрахований на перевезення до дев'яти пасажирів або до 2 тонн вантажу.

Літак АН-2, відомий як "Кукурузник", був розроблений наприкінці 1940-х років в Україні конструкторським бюро "Антонова", його виробництво припинилося у 1980-х роках.

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Нагадаємо:

Російський авіапром з початку війни в Україні зміг зробити лише сім придатних для цивільної авіації літаків SuperJet 100, хоча планув виробити 108 лайнерів.