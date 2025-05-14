"Зашли в тупик": в России провалили работу над созданием нового самолета

Работа над созданием нового российского самолета "Байкал", который должен был заменить советский Ан-2 ("Кукурузник"), зашла в тупик, а его серийное производство больше не планируется.

Об этом заявил представитель правителя РФ Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, пишет The Moscow Times.

"У нас велась работа по разработке малого самолета "Байкал". Она на сегодняшний день зашла в тупик. То есть самолета "Байкал" у нас не ожидается", - сказал Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике.

По его словам, малой авиации в России практически нет. "Сейчас выходить из ситуации придется ремоторизацией самолетов Ан-2", - отметил Трутнев.

Разработкой "Байкала" с 2019 года занималась компания "Байкал Инжиниринг" - "дочка" Уральского завода гражданской авиации.

Чиновники рассчитывали, что серийное производство будет запущено в 2024 году. В то же время выпуск был перенесен на 2025 год.

Как позже сообщил "Коммерсанту" источник, близкий к Минпромторгу РФ, проектировщики "Байкала" допустили ряд "драматических ошибок", из-за которых машину "фактически нужно собирать заново".

Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, которую утвердило российское правительство, всего до 2030 года планировалось произвести 139 таких самолетов.

Предполагалось, что самолет будет рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тонн груза.

Самолет АН-2, известный как "Кукурузник", был разработан в конце 1940-х годов в Украине конструкторским бюро "Антонова", его производство прекратилось в 1980-х годах.

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Напомним:

Российский авиапром с начала войны в Украине смог сделать только семь пригодных для гражданской авиации самолетов SuperJet 100, хотя планировал произвести 108 лайнеров.