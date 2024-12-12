Росія побудувала в 15 разів менше цивільних літаків, ніж обіцяли Путіну

Російський авіапром з початку війни в Україні зміг виробити лише сім придатних для цивільної авіації літаків - SuperJet 100.

Про це повідомляє "BBC русская служба".

Зазначається, що у планах до 2025 року було 108 лайнерів. Однак амбітна програма російської влади щодо повного імпортозаміщення авіаційної промисловості була простою "імітацією активності".

До того ж сім пасажирських літаків SuperJet 100 були зібрані після початку великої війни в Україні з довоєнних запасів.

Крім цих "Суперджетів" було побудовано ще два дослідних літаки - Іл-96-400М і Іл-114. Вони здійснюють випробувальні польоти.

Згідно з Комплексною програмою розвитку авіатранспортної галузі до 2030 року, ухваленою в червні 2022 року, російський авіапром до кінця цього періоду мав випустити 1032 пасажирські літаки, зокрема 14 літаків до кінця 2022 року, 25 - у 2023-му, 69 - до кінця 2024 року. Але через санкції виконати план виявилося неможливо, і терміни зсувалися двічі.

Навесні 2022 року в РФ літав 1101 пасажирський літак. 738 із них були іноземними, на них припадало близько 95% пасажирообігу.

Зараз авіакомпанії тримаються на плаву за допомогою ремонту літаків шляхом зняття запчастин з інших машин або "сірих" схем імпорту.

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