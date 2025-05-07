В Росії вартість картоплі стала рекордною за 23 роки

Наприкінці квітня в Росії середня роздрібна ціна картоплі сягнула 84,7 руб./кг.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Росстату.

Повідомляється, що з початку року картопля стала дорожчою на 27,9 рубля за кг, або 49%. А річне зростання цін досягло 173% і стало рекордним за весь час доступної відкритої статистики (з 2002 року). Попередній рекорд — 129,3% зростання — був зафіксований у січні 2011 року.

Як пише видання, ще швидше картопля дорожчає в опті. Середня ціна, за якою її відвантажують у роздрібні мережі постачальники, з початку року злетіла на 85,2%, а щодо минулої весни зростання досягло 340%.

За словами представників ринку, запаси минулорічної російської картоплі зараз повністю вичерпані. На полицях магазинів імпортна картопля з Єгипту, також йдуть постачання з Пакистану та Китаю.

Зазначається, що "картопляна інфляція" прискорюється після різкого падіння врожаю через заморозки та посуху: торік аграрії зібрали 7,3 млн тонн картоплі — на 1,2 млн тонн менше, ніж роком раніше. При цьому внутрішнє споживання оцінюється у 8 млн тонн.

Нагадаємо:

Імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн у першому кварталі 2025 року що у 25 разів більше, ніж роком раніше.