В России стоимость картофеля стала рекордной за 23 года

В конце апреля в России средняя розничная цена картофеля достигла 84,7 руб./кг.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что с начала года картофель стал дороже на 27,9 рубля за кг, или 49%. А годовой рост цен достиг 173% и стал рекордным за все время доступной открытой статистики (с 2002 года). Предыдущий рекорд - 129,3% роста - был зафиксирован в январе 2011 года.

Как пишет издание,еще быстрее картофель дорожает в опте. Средняя цена, по которой его отгружают в розничные сети поставщики, с начала года взлетела на 85,2%, а относительно прошлой весны рост достиг 340%.

По словам представителей рынка,запасы прошлогоднего российского картофеля сейчас полностью исчерпаны.На полках магазинов импортный картофель из Египта, также идут поставки из Пакистана и Китая.

Отмечается, что "картофельная инфляция" ускоряется после резкого падения урожая из-за заморозков и засухи: в прошлом году аграрии собрали 7,3 млн тонн картофеля - на 1,2 млн тонн меньше, чем годом ранее. При этом внутреннее потребление оценивается в 8 млн тонн.

Напомним:

Импорт картофеля из Китая в Россию достиг почти $11 млн в первом квартале 2025 года, что в 25 раз больше, чем годом ранее.