Імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн у першому кварталі 2025 року що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У повідомленні йдеться, що дефіцит картоплі у Росії виник внаслідок зменшення площ посадки – фермерам не вигідно було вирощувати цей овоч.

Додатковим фактором став поганий урожай.

Зазначається, що у деяких регіонах ціни на картоплю вищі, ніж на апельсини чи банани.

"Російський уряд створив умови, за яких займатися сільським господарством стає нерентабельно. Висока облікова ставка зробила кредити практично недоступними для малого і середнього бізнесу", - розповіли в ЦПЗ.

Нагадаємо:

Громадяни Китаю почали активно вивозити з Росії бронежилети, тактичні рюкзаки, військову форму та іншу екіпіровку для вивчення і подальшого виробництва дешевших аналогів.