В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии по всей стране.

Об этом пишет Reuters.

В министерстве добавили, что чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые этого потребуют.

Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции.

На данный момент все АЭС обесточены и остановлены в штатном режиме. Это произошло из-за потери внешнего электроснабжения на фоне блэкаута.

Напомним:

28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.

Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.

Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.