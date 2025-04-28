В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после масштабного отключения электроэнергии по всей стране.
Об этом пишет Reuters.
В министерстве добавили, что чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые этого потребуют.
Мадрид, Андалусия и Эстремадура уже попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции.
На данный момент все АЭС обесточены и остановлены в штатном режиме. Это произошло из-за потери внешнего электроснабжения на фоне блэкаута.
Напомним:
28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии.
Целые города остались без света и Интернета, остановили работу аэропорты, метро и железнодорожное сообщение. На дорогах по всей Испании и Португалии затруднено движение, поскольку перестали работать светофоры.
Масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы.
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига предложил Испании, Португалии и Франции помощь Украины в преодолении энергетического кризиса.