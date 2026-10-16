В Іспанії затримали українця, який вкрав 70 мільйонів на теплопостачанні

На території Іспанії 14 жовтня затримали 40-річного жителя Київщини, якого підозрюють у заволодінні понад 71 млн грн під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську.

Про це пише Офіс Генерального прокурора.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про Кирюшина Артема Ігорьовича. Він був засновником та бенефіціаром ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго".

Підозрюваний виїхав з України у червні 2025 року, а з січня 2026 року перебував у міжнародному розшуку. За даними слідства, він створив та очолив злочинну організацію, до якої входили ще четверо осіб – засновник і керівники приватних компаній.

Пов'язані між собою підприємства виробляли та транспортували теплову енергію в Івано-Франківській громаді, а їхнім кінцевим бенефіціаром був Кирюшин.

Упродовж двох опалювальних сезонів 2021–2023 років учасники схеми подавали органам місцевого самоврядування неправдиві розрахунки для формування тарифів.

За матеріалами слідства, вони штучно завищували витрати на виробництво теплової енергії та приховували її фактичні втрати під час транспортування.

Унаслідок цього бюджету Івано-Франківська завдано понад 71 млн грн збитків. Крім того, мешканці міста сплачували за обсяги теплової енергії, які фактично не отримували.

У 2025 році Кирюшину заочно повідомили про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах та зловживання становищем.

У 2026 році підозру змінили та повідомили про нову – у створенні й керівництві злочинною організацією, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та внесенні свідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Наразі прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури готують запит до правоохоронців Іспанії щодо екстрадиції підозрюваного в Україну.

Щодо інших чотирьох учасників схеми прокурори в березні 2026 року скерували обвинувальний акт до суду, судовий розгляд триває.

Нагадаємо:

Під час Карпатського форуму на Івано-Франківщині в червні президент Володимир Зеленський сказав, що країни Карпатського регіону мають значний потенціал співпраці в енергетичній галузі, а Карпати можуть стати постачальником електроенергії до ЄС, що сприятиме забезпеченню енергетичної незалежності від Росії.