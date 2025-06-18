В Ірані пропав Інтернет

В Ірані практично повністю пропав доступ в Інтернет.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на організацію NetBlocks, яка займається моніторингом свободи Інтернету в світі.

Повідомляється, що доступу в мережу у переважної більшості іранців немає приблизно з 17:30 за місцевим часом. Трафік скоротився приблизно до 3% від стандартного споживання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, щов Ірані діє один з найсуворіших у світі контроль за доступом до Інтернету. Але її блокування американських соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter і YouTube, регулярно обходять технічно підковані іранці, використовуючи віртуальні приватні мережі. Соціальні медіа-платформи широко використовувалися під час антиурядових протестів в Ірані.

Державне телебачення Ірану закликало громадян країни видалити месенджер WhatsApp зі своїх смартфонів, стверджуючи, але без доказів, що месенджер збирає інформацію про користувачів для Ізраїлю.