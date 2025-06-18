Держтелебачення Ірану закликало громадян видалити WhatsApp

Державне телебачення Ірану закликало громадян країни видалити месенджер WhatsApp зі своїх смартфонів, стверджуючи, але без доказів, що месенджер збирає інформацію про користувачів для Ізраїлю.

Про це пише AP.

Компанія WhatsApp вже висловила стурбованість тим, що "ці неправдиві повідомлення стануть приводом для блокування послуг в той час, коли люди потребують їх найбільше".

WhatsApp використовує наскрізне шифрування, що означає, що постачальник послуг не може прочитати повідомлення.

"Ми не відстежуємо ваше точне місцезнаходження, не ведемо журналів, хто з ким обмінюється повідомленнями, і не відстежуємо особисті повідомлення, які люди надсилають один одному. Ми не надаємо великих обсягів інформації жодному уряду", – додали в компанії.

Наскрізне шифрування означає, що повідомлення зашифровані таким чином, що їх можуть бачити тільки відправник і одержувач. Якщо хтось інший перехопить повідомлення, він побачить лише безлад, який неможливо розшифрувати без ключа, – зазначає AP.

У той же час, AP цитує Грегорі Фалько, доцент кафедри інженерії Корнельського університету та експерт з кібербезпеки, якій сказав, що насправді можна зрозуміти метадані про WhatsApp, які не шифруються.. За його словами, "ви можете зрозуміти, як люди використовують додаток".

Дата-центри, в яких зберігаються дані WhatsApp з певної країни, не обов'язково розташовані в цій країні. Наприклад, цілком можливо, що дані WhatsApp з Ірану розміщені не в Ірані, говориться у публікації.

"Країни потребують розміщення своїх даних всередині країни та обробки даних всередині країни за допомогою власних алгоритмів. Тому що довіряти глобальній мережі інфраструктури даних стає дедалі важче", – сказав Фалько.

WhatsApp належить Meta Platforms, материнській компанії Facebook та Instagram.

AP зазначає, що Іран протягом багатьох років блокує доступ до різних соціальних мереж. У 2022 році Іран заборонив WhatsApp і Google Play під час масових протестів проти уряду через смерть жінки, яку утримувала поліція моралі країни. Ця заборона була скасована наприкінці минулого року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Ірані діє один з найсуворіших у світі контроль за доступом до Інтернету. Але її блокування американських соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter і YouTube, регулярно обходять технічно підковані іранці, використовуючи віртуальні приватні мережі. Соціальні медіа-платформи широко використовувалися під час антиурядових протестів в Ірані.

У грудні минулого року іранська влада зняла заборону на платформу обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp і Google Play компанії Meta.

Також повідомлялося, що індійське антимонопольне відомство зобов'язало WhatsApp не обмінюватись даними користувачів в рекламних цілях з іншими додатками Meta протягом п'яти років і оштрафувало компанію на 25,4 мільйона доларів за порушення антимонопольного законодавства.

Раніше повідомлялося, що Росія запускає державний месенджер на заміну Telegram і WhatsApp. Державна дума Росії підтримала законопроєкт про створення національного месенджера, який буде тісно інтегрований з електронними державними послугами.