В Иране пропал Интернет

В Иране практически полностью пропал доступ в Интернет.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на организацию NetBlocks, которая занимается мониторингом свободы Интернета в мире.

Сообщается, что доступа в сеть у подавляющего большинства иранцев нет примерно с 17:30 по местному времени. Трафик сократился примерно до 3% от стандартного потребления.

Напомним:

Ранее сообщалось, что вИране действует один из самых строгих в мире контроль за доступом к Интернету. Но ее блокировку американских социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и YouTube, регулярно обходят технически подкованные иранцы, используя виртуальные частные сети. Социальные медиа-платформы широко использовались во время антиправительственных протестов в Иране.

Государственное телевидение Ирана призвало граждан страны удалить мессенджер WhatsApp со своих смартфонов, утверждая, но без доказательств, что мессенджер собирает информацию о пользователях для Израиля.