Німеччина за крок до заборони соцмереж для дітей

Мажоритарна партія у правлячій коаліції Німеччини, Християнські демократи, ухвалили рішення про заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 14 років та запровадження більш суворих перевірок цифрової ідентифікації для підлітків.

Про це повідомляє Reuters.

На партійній конференції в місті Штутгарт Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца також закликав до введення штрафів для онлайн-платформ, які не дотримуються таких обмежень, та до гармонізації вікових стандартів у всій Європейській Союзі.

Все більше країн, зокрема Іспанія, Греція, Франція та Велика Британія, розглядають можливість введення подібних заборон або обмежень на доступ до соціальних мереж, таких як TikTok або Instagram.

Це слідує прикладу Австралії, яка минулого року стала першою країною, яка змусила платформи обмежити доступ для дітей.

Європейські країни все більше посилюють тиск на соціальні мережі, ризикуючи викликати негативну реакцію з боку США. Президент Дональд Трамп погрожує ввести мита та санкції, якщо країни ЄС запровадять нові податки на технології або онлайн-регулювання, які зачеплять американські компанії.

"Ми закликаємо федеральний уряд ввести законодавчу вікову межу в 14 років для користування соціальними мережами та врахувати особливу потребу в захисті в цифровій сфері до 16 років", – йдеться в резолюції, прийнятій у суботу.

Соціал-демократи, партнери Мерца по коаліції, також підтримали обмеження соціальних мереж для дітей. Тиск з боку обох партій коаліції робить все більш імовірним, що федеральний уряд буде наполягати на введенні обмежень.

Однак за федеральною системою Німеччини регулювання ЗМІ є прерогативою земель, і землі повинні домовлятися між собою, щоб узгодити єдині правила на національному рівні.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Міністерка внутрішній справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна повинна розглянути подібні заходи.

Також у грудні 2025 року кандидат на посаду голови комісії з питань телерадіомовлення та ЗМІ Південної Кореї Кім Чон Чхоль заявив у парламенті, що буде домагатися введення обмежень на використання соціальних мереж підлітками, зазначивши, що це є пріоритетним завданням для захисту молоді.

Іспанія другою після Австралії заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.