Другий у світі: Іспанія заборонить соцмережі дітям до 16 років

Іспанія другою після Австралії заборонить доступ до соціальних мереж неповнолітнім до 16 років, а платформи будуть зобов'язані впровадити системи перевірки віку.

Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес у вівторок на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, передає Reuters.

"Наші діти опинилися в просторі, в якому вони ніколи не повинні були перебувати наодинці... Ми більше не будемо цього терпіти, – сказав Санчес. – Ми захистимо їх від цифрового Дикого Заходу", – сказав Санчес.

Він додав, що його уряд також представить наступного тижня новий законопроект, який покладатиме відповідальність за незаконний та ненависницький контент на керівників соціальних мереж.

У грудні Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років.

Цей крок уважно стежать інші країни, які розглядають подібні заходи на основі віку, такі як Велика Британія та Франція.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року уряд Австралії першим у світі заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 16 років.

Міністерка внутрішній справ Швейцарії Елізабет Баум-Шнайдер заявила газеті SonntagsBlick, що країна повинна розглянути подібні заходи.

Також у грудні 2025 року кандидат на посаду голови комісії з питань телерадіомовлення та ЗМІ Південної Кореї Кім Чон Чхоль заявив у парламенті, що буде домагатися введення обмежень на використання соціальних мереж підлітками, зазначивши, що це є пріоритетним завданням для захисту молоді.