В аэропортах Москвы задержали более 100 рейсов

8 мая в аэропортах Москвы на вылет и прилет задержаны 103 рейса.

Об этом пишет российское издание "Сирена".

По данным московской транспортной прокуратуры, по состоянию на 9:00 по местному времени во "Внуково" на вылет и прилет задержаны 62 рейса, в "Шереметьево" - 27 рейсов, в "Жуковском" - 12, в "Домодедово" - два.

Минтранс рассчитывает, что московские аэропорты вернутся к штатному расписанию до 18:00.

Как пишет издание, часть пассажиров ожидает вылета вторые сутки. Некоторым становится плохо и им вызывают скорую.

Напомним:

Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.

Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов.

Авиакомпания Turkish Airlines из-за транспортного коллапса отменила все рейсы в города России, включая Москву, из Анталии, Даламана и Бодрума.