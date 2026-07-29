Wildberries попросила підтримки в Кремля через атаки України – Reuters

Російський маркетплейс Wildberries звернувся за допомогою до держави після ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Атаки безпілотників пошкодили щонайменше 7 складів Wildberries, компанія втратила близько 10% складських потужностей.

У цій складній ситуації компанія потребує підтримки від держбанків, щоб зберегти безперервність роботи, пише агентство.

Компанія заявила, що їй знадобиться принаймні 30 днів для оцінки збитків, перш ніж почати виплачувати кошти продавцям, товари яких зберігалися на постраждалих складах.

WB також оголосила про знижки на складські збори для підтримки підприємств.

Засновниця сервісу Татьяна Кім – найбагатша жінка Росії – контактує з владою щодо можливих пільг, які можуть зменшити тиск на компанію щодо виплати компенсацій.

Підтримка може надаватися у формі кредитів від державних банків для самої компанії або її продавців, а також податкових пільг чи субсидій.

Раніше в червні, трохи більш ніж за місяць до перших атак, Wildberries оголосила про партнерство з другим за величиною банком Росії – ВТБ, який придбав 5% акцій WB Bank, фінансового підрозділу Wildberries, із правом збільшити свою частку.

Нагадаємо:

Вночі проти 29 липня російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.

Також повідомлялося, що Wildberries розпочала пошук складських об'єктів у Казахстані після серії ударів українських дронів по складах компанії у РФ.