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До Індії додалася Африка: Росія імпортувала бензин з Марокко – ЗМІ

Семен Рубан — 31 липня, 14:15
До Індії додалася Африка: Росія імпортувала бензин з Марокко – ЗМІ
Росія імпортує нафту з Марокко, фото ілюстративне
Фото: Getty Images

Росія імпортувала морським транспортом партію бензину A-92 обсягом близько 30 тис. тонн з Марокко.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Москва вжила низку заходів для підтримки внутрішнього ринку палива після того, як постійні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи спричинили дефіцит і стрибки цін на пальне.

Серед цих заходів – імпорт бензину з Білорусі, Казахстану та Індії, а також заборона на експорт палива.

За словами джерел агентства, танкер під прапором Панами завантажився у марокканському порту Танжер у середині липня і розвантажує його в російському арктичному порту Мурманськ.

Імпортером виступила російська приватна нафтова компанія "Лукойл".

Дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі (SPIMEX) також свідчать, що бензин A-92 пропонується для залізничного доставлення зі станції "Кола", яка обслуговує порт Мурманськ.

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Нагадаємо:

Виробництво бензину в Росії впало до рівня, що становить лише близько 65 % від середнього сезонного споживання, після того, як українські атаки безпілотниками призвели до зупинки роботи великих нафтопереробних заводів.

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