Російська Wildberries планує перенести склади у Казахстан через українські атаки
Група RWB, яка є власником російського маркетплейса Wildberries розпочала пошук складських об'єктів у Казахстані після серії ударів українських дронів по складах компанії в РФ.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Комерсантъ" із посиланням на власні джерела.
За інформацією одного співрозмовника видання – йдеться про підбір площ на 100 тис. кв. м.; інше джерело стверджує, що компанія готова орендувати всі доступні в Казахстані склади, з огляду на загалом обмежену пропозицію.
Таким чином маркетплейс хоче захистити частину своїх потужностей від ударів українських безпілотників.
У Казахстані триває будівництво об'єкта компанії площею понад 100 тис. кв. м, який розташований в Алмати. Ще один об'єкт площею 160 тис. кв. м будується в столиці Казахстану, Астані, його введення в експлуатацію заплановано на наступний рік.
Загалом у російського маркетплейса 209 логістичних об'єктів загальною площею 5,6 млн кв. м.
За оцінками NF Group, на яку посилається російський "Комерсантъ", що на кінець 2025 року в Казахстані було 1,9 млн кв. м якісних логістичних площ. Рівень вакантності становив 5,8%.
Тобто Wildberries буде складно знайти вільні приміщення.
Компанія продовжує пошук нових складів і в Росії, як повідомляють джерела "Ъ" на рику нерухомості. Але знайти контрагентів для здачі площ стає складніше.
Компанія шукає вільні склади і у РФ, однак власники приміщень не готові підписувати нові договори оренди з Wildberries.
Справа не в наявності площ, а у відмові брати на себе ризик: Wildberries фактично перетворює об'єкт на заявлену ціль, а базовий поліс страхування великих промислових об'єктів не покриває атаки БПЛА.
Нагадаємо:
Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.