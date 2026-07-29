Російська Wildberries планує перенести склади у Казахстан через українські атаки

Група RWB, яка є власником російського маркетплейса Wildberries розпочала пошук складських об'єктів у Казахстані після серії ударів українських дронів по складах компанії в РФ.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Комерсантъ" із посиланням на власні джерела.

За інформацією одного співрозмовника видання – йдеться про підбір площ на 100 тис. кв. м.; інше джерело стверджує, що компанія готова орендувати всі доступні в Казахстані склади, з огляду на загалом обмежену пропозицію.

Таким чином маркетплейс хоче захистити частину своїх потужностей від ударів українських безпілотників.

У Казахстані триває будівництво об'єкта компанії площею понад 100 тис. кв. м, який розташований в Алмати. Ще один об'єкт площею 160 тис. кв. м будується в столиці Казахстану, Астані, його введення в експлуатацію заплановано на наступний рік.

Загалом у російського маркетплейса 209 логістичних об'єктів загальною площею 5,6 млн кв. м.

За оцінками NF Group, на яку посилається російський "Комерсантъ", що на кінець 2025 року в Казахстані було 1,9 млн кв. м якісних логістичних площ. Рівень вакантності становив 5,8%.

Тобто Wildberries буде складно знайти вільні приміщення.

Компанія продовжує пошук нових складів і в Росії, як повідомляють джерела "Ъ" на рику нерухомості. Але знайти контрагентів для здачі площ стає складніше.

Компанія шукає вільні склади і у РФ, однак власники приміщень не готові підписувати нові договори оренди з Wildberries.

Справа не в наявності площ, а у відмові брати на себе ризик: Wildberries фактично перетворює об'єкт на заявлену ціль, а базовий поліс страхування великих промислових об'єктів не покриває атаки БПЛА.

Нагадаємо:

Російська Рязань зазнала атаки безпілотників, ймовірно під ударом опинився логістичний центр маркетплейсу Wildberries.