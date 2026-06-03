Суд зобов'язав РФ заплатити аеропорту Київ 9 мільярдів упущеної вигоди

Господарський суд Києва вирішив стягнути з Російської Федерації на користь ТОВ "Міжнародний аеропорт Київ" (Жуляни) 9,02 млрд грн упущеної вигоди.

Таке рішення суд ухвалив ще 26 лютого, водночас у Судовому реєстрі зазначається, що суд надіслав його 29 травня, а надання загального доступу було забезпечено 1 червня.

У серпні 2024 року ТОВ "Міжнародний аеропорт Київ" (попередня назва ТОВ "Мастер-Авіа") звернулося до Господарського суду Києва з позовом до Російської Федерації про стягнення майнової шкоди.

Представники компанії стверджували, що збройна агресія РФ проти України завдала збитків на суму 5,77 млрд грн, які складаються із реальних збитків (250 млн грн) та упущеної вигоди у сумі 5,52 млрд грн (за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року).

У квітні 2025 року суд задовольнив позов "Мастер-Авіа" і стягнув з РФ особі Міністерства юстиції РФ 5,77 млрд грн збитків, що на той час становило 151,5 млн дол.

Водночас аеропорт продовжував зазнавати майнової шкоди, завданої збройною агресією РФ, і за результатами оцінки ТОВ "Нексія ДК. Оцінювальні послуги" від 3 липня 2025 року, розмір упущеної вигоди з 24 лютого 2022 по 30 червня 2025 року вже становив 14,55 млрд грн (349,38 млн дол.).

Водночас оскільки аеропорт вже виграв суд щодо 5,52 млрд грн упущеної вигоди, то у новому позові мова йшла про різницю суми за новим звітом (9,02 млрд грн).

Суддя Тетяна Васильченко, "оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин справи", дійшла висновку про задоволення позову аеропорту до РФ в особі російського Мін'юсту та стягнула 9,02 млрд грн упущеної вигоди.

Засновником ТОВ "Міжнародний аеропорт Київ" вказано Мастер Авіа Холдінгз (Кіпр). Його кінцеві бенефіціарні власники – бізнесмени Василь Хмельницький та Денис Костржевський.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з Російської Федерації на користь одеського ТОВ "Катвінд енержі" 26,24 млн грн упущеної вигоди.