У Криму почали нормувати пальне через "логістичні труднощі"

Артур Крижний — 23 травня, 13:41
Росія запровадила нормування пального для автомобілів у портовому місті Севастополь в окупованому Криму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Місцеві російські чиновники заявили, що через неназвані "логістичні труднощі" продаж пального в найбільшому місті Криму й базі Чорноморського флоту Росії обмежили до 20 літрів на автомобіль до стабілізації ситуації.

У середу Reuters повідомляв, що майже всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво пального після українських атак дронами останніми днями.

Наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що влада не бачить ризиків для постачання пального в Росії. Москва вже запровадила заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.

