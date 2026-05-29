В окупованому Криму заборонили купувати більше 20 літрів бензину на добу
В окупованому Криму обмежили продаж бензину через дефіцит
Фото: Getty Images
На всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.
Про це повідомив очільник анексованого Криму Сєргєй Аксьонов у Telegram.
Також він попросив кримчан не купувати бензин про запас та заправлятися як зазвичай.
Обмеження почнуть діяти з 9:00 у суботу, 30 травня.
Нагадаємо:
23 травня повідомлялося, що Росія запровадила нормування пального для автомобілів у Севастополі в Криму – також 20 літрів на добу.