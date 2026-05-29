В окупованому Криму заборонили купувати більше 20 літрів бензину на добу

В окупованому Криму обмежили продаж бензину через дефіцит

На всій території тимчасово окупованого Криму обмежили продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину.

Про це повідомив очільник анексованого Криму Сєргєй Аксьонов у Telegram.

Також він попросив кримчан не купувати бензин про запас та заправлятися як зазвичай.

Обмеження почнуть діяти з 9:00 у суботу, 30 травня.

23 травня повідомлялося, що Росія запровадила нормування пального для автомобілів у Севастополі в Криму – також 20 літрів на добу.