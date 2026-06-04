Китай збиває ціну на підсанкційну нафту з Ірану та Росії

Іранська нафта вперше з квітня продається для Китаю з дисконтом, а премії на російську ESPO знизилися через слабкий попит з боку незалежних китайських НПЗ.

Про це пише Reuters.

За словами трейдерів, партії Iranian Light із постачанням до китайської провінції Шаньдун цього місяця пропонують із дисконтом від 50 центів до $1 за барель до ICE Brent. У попередні два місяці цей сорт продавався з премією $1-2.

Російська ESPO, популярна серед незалежних НПЗ у Китаї, також подешевшала. Премія на постачання в червні знизилася до $3-4 за барель до ICE Brent проти $4-5 минулого місяця.

За даними Kpler, у травні імпорт іранської нафти до Китаю впав до 1,10 млн барелів на добу — найнижчого рівня із січня 2025 року.

Імпорт російської нафти становив 1,04 млн барелів на добу, що стало мінімумом із серпня. Слабший попит і зниження цін можуть тиснути на нафтові доходи Росії та Ірану.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися після того, як угода про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном посилила надії на ширшу домовленість для завершення війни США, Ізраїлю та Ірану, яка може привести до відкриття Ормузької протоки.