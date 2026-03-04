Українська правда
У РФ заявили про готовність збільшити поставки нафти до Китаю та Індії, якщо купуватимуть

Віктор Волокіта — 4 березня, 14:21
Ілюстративне фото
Getty Images

Росія готова збільшити поставки нафти до Китаю та Індії за наявності додаткового попиту з їхнього боку.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на віцепрем'єра РФ Олександра Новака.

"Завжди готові", - цитує російське інформагентство "Інтерфакс" відповідь Новака на питання, чи планує Росія збільшувати поставки нафти до Китаю та Індії на тлі війни на Близькому Сході.

"Наша нафта затребувана. Будуть купувати — будемо продавати", — додав Новак.

Раніше він повідомляв, що на Китай та Індію припадає близько 80% експорту російської нафти.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, нафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.

Криза на Близькому Сході може ще більше зблизити Китай із Росією, оскільки Пекін стикається з ризиком втрати дешевих поставок іранської нафти та тривалими потрясіннями на енергетичних ринках.

Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході буде недостатнім для покриття дефіциту державного бюджету Російської Федерації.

