У РФ заявили про готовність збільшити поставки нафти до Китаю та Індії, якщо купуватимуть
Росія готова збільшити поставки нафти до Китаю та Індії за наявності додаткового попиту з їхнього боку.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на віцепрем'єра РФ Олександра Новака.
"Завжди готові", - цитує російське інформагентство "Інтерфакс" відповідь Новака на питання, чи планує Росія збільшувати поставки нафти до Китаю та Індії на тлі війни на Близькому Сході.
"Наша нафта затребувана. Будуть купувати — будемо продавати", — додав Новак.
Раніше він повідомляв, що на Китай та Індію припадає близько 80% експорту російської нафти.
Нагадаємо:
Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".
Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.
У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, нафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.
Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.
Криза на Близькому Сході може ще більше зблизити Китай із Росією, оскільки Пекін стикається з ризиком втрати дешевих поставок іранської нафти та тривалими потрясіннями на енергетичних ринках.
Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході буде недостатнім для покриття дефіциту державного бюджету Російської Федерації.