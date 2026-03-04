Зростання цін на нафту не врятує російський бюджет – Reuters

Зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході буде недостатнім для покриття дефіциту державного бюджету Російської Федерації.

Про це пише Reuters.

Дефіцит бюджету РФ зростав через зниження цін на російську нафту, зокрема у зв'язку з санкціями США та зниженням "стелі цін" у ЄС до 44,1 дол. за барель.

Після початку війни на Близькому Сході ціни на нафту почали стрімко зростати, а ціна на російську нафту Urals піднялася до 46,1 дол. за барель.

Водночас агентство зазначає, що для фінансування бюджетного дефіциту ціна повинна зрости ще на понад 50%, адже бюджет передбачає ціну в 59 дол. за барель та курс у 92,2 рубля до одного долара США.

Відповідно, для збалансування при стабільних цінах нафти курс повинен впасти до 117,5 рублів за один долар США.

Цьогорічний держбюджет Росії передбачає 8,92 трлн руб. надходжень від продажу нафти та газу. Через відставання від цієї цілі бюджетний дефіцит може втричі перевищити офіційні прогнози.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в середу зросли на 1% на тлі того, що війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила постачання на Близькому Сході. Тепер вони становлять 82,57 дол. за барель Brent і 75,28 дол. за барель WTI.

До початку війни на Близькому Сході російська нафта Urals продавалася зі знижкою в 30,62 дол. на барель відносно Brent, що було найбільшим показником з 2023 року. Її ціна складала 40-42 дол. за барель.