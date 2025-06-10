Комунальні тарифи в Росії зростуть до 22% з липня

З 1 липня 2025 року в Росії зростуть тарифи на житлово-комунальні послуги. У середньому по країні індексація складе 11,9 відсотка.

Про це пишуть "Ведомости".

Згідно з розпорядженням уряду Росії, з 1 липня тарифи на газ зростуть у середньому на 10,3 %, на електроенергію — на 12,6%. Минулого року індексація складала 9,8%, у 2023 році — 8,11%.

Найбільше подорожчання очікується в Архангельській області — до 24,8%, у Мордовії, Челябінській області, Дагестані та Татарстані — понад 22%. У Москві комунальні тарифи зростуть на 15%. Наприклад, ціна на електроенергію становитиме 7,16 рубля за кіловат-годину, гаряча вода — 312,5 рубля за кубометр, опалення — 3738,37 рубля за гігакалорію.

Причинами зростання влада називає високий рівень зносу комунальної інфраструктури — за даними Мінбуду, понад 40% мереж потребують заміни. Також впливають регіональні особливості, як-от наявність ГЕС чи видобуток газу, що знижує собівартість.

За словами депутатів, підвищення не завжди пов’язане з інфляцією. У північних регіонах тарифи традиційно вищі через високі витрати на генерацію тепла та логістику. Водночас діють субсидії для населення та компенсації для постачальників.

Нагадаємо:

Влада Росії готується до різкого підвищення цін на газ для промисловості, аби покрити втрати "Газпрому", який втратив основну частину експорту після повномасштабного вторгнення в Україну.

Російська влада готується різко підвищити тарифи для громадян на газ, електроенергію та інші комунальні послуги.