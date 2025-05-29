Росія рятує "Газпром" коштом бізнесу: газ дорожчатиме на 20% щороку

Влада Росії готується до різкого підвищення цін на газ для промисловості, аби покрити втрати "Газпрому", який втратив основну частину експорту після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише The Moscow Times.

"Буквально вчора з плеча Міненерго прилетіла інформація: обговорюється підвищення ціни на газ на 10% у першому і четвертому кварталах кожного року", — сказав директор Ради виробників енергії Дмитро Вологжанін.

Якщо рішення ухвалять, газ для промисловості дорожчатиме на 20% щорічно, що вдвічі перевищує нинішні плани уряду. Раніше планувалося, що тарифи зростатимуть на 10,3% у 2025 році, далі — на 10,6%, 9% і 7% у 2026–2028 роках.

Газ для населення також подорожчає: сумарне зростання тарифів у 2025–2028 роках сягне 42,2%. А разом із попередніми індексаціями, загальне підвищення цін з початку війни складе 76%.

Попри це, "Газпрому" не вистачає коштів. Після втрати двох третин європейського ринку обсяги експорту впали до рівня кінця 1970-х — 28–32 млрд кубометрів на рік. У 2023 році прокачка в далеке зарубіжжя скоротилася до 69 млрд кубів, у 2024-му очікується 81 млрд.

Нагадаємо:

Національне агентство з регулювання в енергетиці Молдови позбавило компанію Moldovagaz, контрольний пакет акцій якої належить російському "Газпрому", статусу основного постачальника природного газу у країні.

Рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.