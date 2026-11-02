У Сербії затримали банкіра, наближеного до Сербської прогресивної партії

У Сербії правоохоронці затримали банкіра, наближеного до Сербської прогресивної партії, Давора Мацуру: щодо його банку Alta проводять розслідування у зв'язку з підозрілою транзакцією в інтересах Росії.

Про це пише російське видання "Медуза".

"Медуза" посилається на місцеве видання Nova.rs, офіційно про затримання сербського банкіра не повідомлялося.

"Перед імовірним затриманням Мацури поліція понад 30 годин проводила обшуки у приміщеннях банку", – говориться у публікації.

Банк Alta був одним із найбільших у Сербії, а також одним із небагатьох кредитних установ, що відкривав рахунки російським емігрантам, пише видання.

Банк Alta пропонував свої послуги нерезидентам Сербії, тому саме в ньому багато росіян відкривали рахунки після переїзду до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сербська прокуратура з боротьби з організованою злочинністю розпочала розслідування можливого відтоку коштів з банку Alta за кордон.

Банк Alta збанкрутував незабаром після дострокових виборів до парламенту Сербії, які відбулися 25 жовтня. Сербська прогресивна партія, що перебувала при владі, та її лідер, колишній президент країни Олександр Вучич, програли вибори.

30 жовтня Національний банк Сербії відкликав ліцензію у Alta, рахунки його клієнтів заморозили. Регулятор заявив, що ліцензію відкликали для "захисту вкладників та збереження стабільності фінансової системи".

Влада Сербії пообіцяла повернути клієнтам банку до 50 тисяч євро за втрачені вклади незабаром після офіційного початку процедури банкрутства банку. Очікується, що її розпочнуть сьогодні.

Нагадаємо:

Національний банк Сербії (НБС) відкликав ліцензію в одного з найбільших банків країни, Alta, який обслуговував значну частину росіян у країні. Політик опозиційної партії СДСМ Андрій Жерновський заявив, що через Alta, ймовірно, здійснили переказ понад 50 млн євро до Росії через кореспондентський рахунок у Північній Македонії.

Раніше колишній президент Сербії Александар Вучич заявив про поразку на дострокових парламентських виборах студентському руху.