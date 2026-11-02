Новий рекорд: у жовтні тривоги зайняли третину робочого часу українських ТРЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТРЦ у жовтні сягнула історичного максимуму – 32,5%, що на 1,7 в. п. більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

У жовтні 2025 року цей показник становив лише 12,2%.

Тривоги червоного рівня зайняли 36,7% загального часу тривог у жовтні. У вересні ця частка становила 39,1%.

Скільки часу роботи ТРЦ зайняли тривоги в різних областях України Інфографіка УРТЦ

Водночас за місяць підвищилися всі показники, що відстежуються УРТЦ: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТРЦ, загальна тривалість тривог та тривалість тривог у робочий час ТРЦ.

Робочим часом ТРЦ дослідження УРТЦ вважає 10:00-21:00.

Найбільше безпекова ситуація погіршилася на Дніпропетровщині, а також у західних і центральних областях (Хмельницька, Рівненська, Волинська, Вінницька, Житомирська).

Тим часом покращення ситуації зафіксували в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, а також у Києві.

Західні області, як і раніше, зазнали найменшого впливу: менше ніж 3% робочого часу ТРЦ в жовтні припало на тривоги.

П'ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги під час роботи ТРЦ, не змінилася. Це Донецька (96,5%), Запорізька (85,0%), Сумська (76,4%), Чернігівська (76,4%) та Харківська (62,2%) області.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТРЦ через повітряні тривоги сягнув 186,3 робочого дня з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2026 р. – 9,8 робочого дня.

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Нагадаємо:

30 жовтня улучання реактивного БПЛА класу "Шахед" пошкодило покрівлю ТРЦ "Дафі" у Харкові, він призупинив роботу.