Новий рекорд: у жовтні тривоги зайняли третину робочого часу українських ТРЦ
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТРЦ у жовтні сягнула історичного максимуму – 32,5%, що на 1,7 в. п. більше, ніж у вересні.
Про це повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).
У жовтні 2025 року цей показник становив лише 12,2%.
Тривоги червоного рівня зайняли 36,7% загального часу тривог у жовтні. У вересні ця частка становила 39,1%.
Водночас за місяць підвищилися всі показники, що відстежуються УРТЦ: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТРЦ, загальна тривалість тривог та тривалість тривог у робочий час ТРЦ.
Робочим часом ТРЦ дослідження УРТЦ вважає 10:00-21:00.
Найбільше безпекова ситуація погіршилася на Дніпропетровщині, а також у західних і центральних областях (Хмельницька, Рівненська, Волинська, Вінницька, Житомирська).
Тим часом покращення ситуації зафіксували в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях, а також у Києві.
Західні області, як і раніше, зазнали найменшого впливу: менше ніж 3% робочого часу ТРЦ в жовтні припало на тривоги.
П'ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги під час роботи ТРЦ, не змінилася. Це Донецька (96,5%), Запорізька (85,0%), Сумська (76,4%), Чернігівська (76,4%) та Харківська (62,2%) області.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТРЦ через повітряні тривоги сягнув 186,3 робочого дня з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2026 р. – 9,8 робочого дня.
Нагадаємо:
30 жовтня улучання реактивного БПЛА класу "Шахед" пошкодило покрівлю ТРЦ "Дафі" у Харкові, він призупинив роботу.