Росіяни можуть вперше відкласти виплати військовим через діру в бюджеті

Росія переносить частину зарплат військових на січень через діру в бюджеті

Міністерство оборони Росії вперше планує перенести виплату зарплат за грудень на січень, оскільки уряд готується до різкого зростання бюджетного дефіциту наприкінці року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з проєктом наказу, починаючи з 2026 року, виплата зарплат за грудень відбуватиметься в січні наступного року. Попередні норми передбачали, що виплати за грудень мають бути здійснені до кінця року – подібна практика існувала ще в СРСР.

Зарплата за грудень виплачуватиметься в період з 11 по 21 січня. Зазначається, що це не поширюватиметься на військових, які беруть участь у війні проти України: вони й надалі отримуватимуть грудневу зарплату до 25 грудня.

На грудень зазвичай припадає значна частка щорічних державних видатків, обсяг яких різко зріс під час війни. Ця зміна може допомогти РФ регулювати грошові потоки шляхом перенесення значної частини видатків на наступний рік.

Зараз очікується, що державні видатки у 2026 році перевищать початковий план приблизно на 10% і сягнуть 48,5 трлн рублів (602 млрд дол). За прогнозом, дефіцит за весь рік збільшиться до 7,3 трлн рублів, або 3,2% ВВП, порівняно з приблизно 2,2% у вересні.

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