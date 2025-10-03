Українська правда
У Росії хочуть ввести податок на іноземні товари на маркетплейсах

Володимир Тунік-Фриз — 3 жовтня, 19:09
У Росії планують нові податкові збори
Фото: Getty Images

Мінфін Росії запропонував ввести ПДВ на закордонні товари, що продаються через маркетплейси.

Про це повідомляє російське медіа RTVI.

Згідно з проектом поправок до Податкового кодексу, з 2027 року податок становитиме 5%, з 2028 року — 10%, з 2029 року — 15%, а до 2030 року досягне 20%. Платниками податку стануть іноземні продавці та російські маркетплейси, що реалізують імпортну продукцію.

Наразі при замовленнях з-за кордону вартістю до 200 євро в Росії додаткові збори не стягуються, а при перевищенні цього ліміту сплачується мито в розмірі 15% від суми перевищення.

Спочатку передбачалося, що податок торкнеться тільки замовлень вартістю до 200 євро, але в поточній версії законопроєкту його дія поширена на всі транскордонні покупки.

Планується, що декларації можна буде подавати в електронному вигляді, а Федеральна податкова служба РФ отримає доступ до даних митниці про замовлення для контролю дотримання мита.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.

Міністерство фінансів РФ повідомило про новий крок, покликаний захистити держбюджет від коливань нафтових цін і західних санкцій, що б’ють по російському енергетичному експорту.

Російський уряд розглядає можливість підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), щоб стримати дефіцит бюджету і зберегти резерви.

Економіка Росії має серйозніші проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.

