Настрої російського бізнесу впали до мінімуму з 2022 року

У Росії індикатор бізнес-клімату (ІБК), який розраховує Центробанк РФ за підсумками опитування підприємств (у червні - 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункта в травні до 2,9 у червні. Це мінімальне значення з грудня 2022 р. (2,4 пункту).

Про це пише видання The Moscow Times.

Цей індикатор відображає ділову активність: ІБК більше нуля означає її зростання, менше - падіння.

Як пише видання, формально активність ще зростає, але значно повільніше.

При цьому гальмування майже фронтальне. Погіршилися як оцінки поточного стану (виробництва і попиту), так і очікування компаній, причому це відбувається в більшості галузей.

Оцінки поточних бізнес-умов у мінусі з початку року, у червні спад посилився, особливо - у виробництві. Причому оцінки знизилися практично у всіх галузях, крім видобутку корисних копалин і сільського господарства.

Особливо сильно погіршилася ситуація в обробних виробництвах.

Цивільні виробництва перейшли від стагнації до рецесії, зазначав близький до влади аналітичний центр ЦМАКП.

Нагадаємо:

Голова Мінекономрозвитку РФ заявив, що "за відчуттями бізнесу", Росія вже на межі переходу до рецесії.