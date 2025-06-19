Настроения российского бизнеса упали до минимума с 2022 года

В России индикатор бизнес-климата (ИБК), который рассчитывает Центробанк РФ по итогам опроса предприятий (в июне - 13,5 тыс.), опустился с 4,8 пункта в мае до 2,9 в июне. Это минимальное значение с декабря 2022 г. (2,4 пункта).

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Этот индикатор отражает деловую активность: ИБК больше нуля означает ее рост, меньше - падение.

Как пишет издание, формально активность еще растет, но значительно медленнее.

При этом торможение почти фронтальное. Ухудшились как оценки текущего состояния (производства и спроса), так и ожидания компаний, причем это происходит в большинстве отраслей.

Оценки текущих бизнес-условий в минусе с начала года, в июне спад усилился, особенно - в производстве. Причем оценки снизились практически во всех отраслях, кроме добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства.

Особенно сильно ухудшилась ситуация в обрабатывающих производствах.

Гражданские производства перешли от стагнации к рецессии, отмечал близкий к власти аналитический центр ЦМАКП.

Напомним:

Глава Минэкономразвития РФ заявил, что "по ощущениям бизнеса", Россия уже на грани перехода к рецессии.