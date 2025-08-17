У Канаді відновлюють польоти після страйку бортпровідників

Найбільша авіакомпанія Канади Air Canada планує відновити польоти у неділю, на наступний день після того, як уряд видав директиву про припинення страйку бортпровідників, який спричинив скасування близько 700 щоденних рейсів і торкнувся понад 100 000 пасажирів.

Про це повідомляє Reuters.

Тисячі бортпровідників Air Canada в суботу 16 серпня вперше з 1985 року припинили роботу після невдалих переговорів щодо нового контракту.

Найбільший авіаперевізник країни заявив, що польоти відновляться в неділю ввечері, але деякі з них все ще будуть скасовані протягом наступних 7-10 днів, поки розклад стабілізується і повернеться до нормального стану.

Канадська рада з трудових відносин (CIRB) наказала Air Canada відновити роботу, а всім бортпровідникам Air Canada і Air Canada Rouge повернутися до своїх обов'язків.

CIRB діяла на підставі директиви міністра праці країни Патті Хайду, оскільки уряд вирішив припинити страйк і вимагав обов'язкового арбітражу для виходу з контрактного тупика, чого раніше вимагала Air Canada від влади.

Найбільш спірним питанням у переговорах щодо контракту була вимога профспілки про компенсацію за час, проведений на землі між рейсами та під час допомоги пасажирам при посадці.

Зараз бортпровідники в основному отримують оплату тільки тоді, коли їхній літак рухається.

Канадський профспілка державних службовців (CUPE) наполягала на переговорах щодо вирішення, стверджуючи, що обов'язковий арбітраж зніме тиск з авіакомпанії.

Air Canada заявила в неділю, що CIRB наказав продовжити дію колективного договору між профспілкою та авіакомпанією, який закінчився 31 березня, до укладення нового договору.