Канада створить суверенний фонд на 18 мільярдів доларів

Канада створить суверенний фонд з початковим капіталом у розмірі 25 млрд канадських доларів (18,38 млрд доларів США) для інвестування у великі внутрішні проекти.

Про це повідомив журналістам у понеділок прем'єр-міністр Марк Карні передає Reuters.

Ця заява, зроблена за день до оприлюднення оновленого бюджету Канади, стане першим суверенним фондом країни.

"Суверенний фонд, по суті, є національним рахунком заощаджень та інвестицій, призначеним для примноження багатства для майбутніх поколінь", – сказав Карні.

Фонд "Canada Strong" інвестуватиме в великі проекти по всій країні разом із приватним сектором на комерційній основі і буде зростати в розмірах завдяки рециркуляції активів та реінвестиціям, зазначив Карні.

Багато країн, наділених природними ресурсами, особливо нафтою та природним газом, мають державні інвестиційні фонди для управління надлишковим багатством. Ці суверенні фонди зазвичай інвестують у проекти та ринки по всьому світу.

