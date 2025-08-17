В Канаде возобновляют полеты после забастовки бортпроводников

Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada планирует возобновить полеты в воскресенье, на следующий день после того, как правительство издало директиву о прекращении забастовки бортпроводников, которая привела к отмене около 700 ежедневных рейсов и затронула более 100 000 пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

Тысячи бортпроводников Air Canada в субботу 16 августа впервые с 1985 года прекратили работу после неудачных переговоров по новому контракту.

Крупнейший авиаперевозчик страны заявил, что полеты возобновятся в воскресенье вечером, но некоторые из них все еще будут отменены в течение следующих 7-10 дней, пока расписание стабилизируется и вернется к нормальному состоянию.

Канадский совет по трудовым отношениям (CIRB) приказал Air Canada возобновить работу, а всем бортпроводникам Air Canada и Air Canada Rouge вернуться к своим обязанностям.

CIRB действовал на основании директивы министра труда страны Патти Хайду, поскольку правительство решило прекратить забастовку и потребовало обязательного арбитража для выхода из контрактного тупика, чего ранее требовала Air Canada от властей.

Наиболее спорным вопросом в переговорах по контракту было требование профсоюза о компенсации за время, проведенное на земле между рейсами и во время помощи пассажирам при посадке.

Сейчас бортпроводники в основном получают оплату только тогда, когда их самолет движется.

Канадский профсоюз государственных служащих (CUPE) настаивал на переговорах по решению, утверждая, что обязательный арбитраж снимет давление с авиакомпании.

Air Canada заявила в воскресенье, что CIRB приказал продлить действие коллективного договора между профсоюзом и авиакомпанией, который закончился 31 марта, до заключения нового договора.