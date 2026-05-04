Канада експортувала рекордні об'єми LNG за місяць

Експорт LNG (скрапленого природного газу) з канадського проєкту LNG Canada у квітні 2026 року перевищив 1 млн т (1,38 млрд куб м), що стало рекордним місячним показником для країни.

Про це свідчать дані LSEG, повідомляє профільне видання ExPro.

LNG Canada є першим великим експортним LNG-проєктом у Канаді та першим терміналом на західному узбережжі Північної Америки, що забезпечує прямий доступ до азійських ринків - найбільших у світі за споживанням LNG.

Усі обсяги, вироблені на заводі у квітні, були спрямовані до Азії, причому понад половину поставок отримала Південна Корея.

Один вантаж був доставлений безпосередньо до Китаю після приблизно тритижневого морського переходу.

За даними компанії, з моменту початку відвантажень LNG Canada вже здійснила 79 поставок. При цьому запуск заводу відбувається поступово, і наразі він ще не працює на повну потужність.

Проєкт LNG Canada є спільним підприємством міжнародних енергетичних компаній, зокрема Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та KOGAS. Проєктна потужність заводу становить до 14 млн т LNG на рік (19,31 млрд куб м), що еквівалентно приблизно 1,16 млн т на місяць (1,6 млрд куб м).